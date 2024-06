Polizei Düren

POL-DN: Unfall in Nideggen - Kradfahrer verletzt

Nideggen (ots)

Ein 59-Jähriger aus Nideggen wurde bei einem Verkehrsunfall auf der L246 in Fahrtrichtung Brück am Mittwoch (26.06.2024) leicht verletzt. Er war in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt.

Der Mann aus Kerpen war gegen 16:00 Uhr in einer Gruppe von fünf Motorradfahrern auf der L264, aus Richtung Schmidt kommend, in Fahrtrichtung Brück unterwegs. Zeugenaussagen zufolge kam der 59-Jährige in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet dann in den Grünstreifen und touchierte anschließend eine Leitplanke. Hierbei verletzte sich der Kerpener schwer, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell