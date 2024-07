LPI-J: Telefon-Trickbetrüger treiben weiterhin ihr Unwesen

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag erhielt in Bad Berka ein 82-jähriger Rentner einen Schockanruf in bekannter Masche. Seine Enkelin hätte bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet und nun bräuchte es eine Kaution in horrender Höhe. Der Mann holte daraufhin die geforderte Geldsumme nach Hause, informierte aber glücklicherweise auch seine Tochter. Durch die Verwandtschaft konnte das abgehobene Geld gesichert und so eine evtl. Geldübergabe vereitelt werden. ...

