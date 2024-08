POL-OG: Baden-Baden, A5 - Rasant unterwegs

Kuppenheim (ots) - Vier verletzte Personen gab es nach einem Vorfall in einem Linienbus in der Friedrichstraße. Ein bislang unbekannter Mann stieg am Mittwoch kurz vor 17:30 Uhr am Bahnhof in Kuppenheim in einen Linienbus der in Richtung Haueneberstein unterwegs war. Im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle in der Friedrichstraße kam es dann zu unvermittelten massiven körperlichen Angriffen gegen zwei Kontrolleure, den Busfahrer und mindestens zwei hilfeleistende Mitfahrer im ...

