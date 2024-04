FW-F: Einsatzreicher Sonntag für die Frankfurter Feuerwehr

Frankfurt am Main (ots) - Die um 18:18 Uhr alarmierten Rettungskräfte erreichten nur Minuten später die Justizvollzugsanstalt und konnten wegen der entsprechend organisierten Maßnahmen, zügig den Brandort in einem Sicherheitsbereich der JVA erreichen. In einer Haftzelle war eine Matratze in Brand geraten. Das Feuer wurde schnell gelöscht und unmittelbar danach damit begonnen den Brandrauch zu entfernen. Der ...

mehr