Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Ermittlungen nach Einbruch

Kehl, Auenheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Haus im Mühlweg am Donnerstag hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Donnerstagmittag und -abend sind Unbekannte in das Einfamilienhaus eingedrungen und haben offenbar mehrere Räume und Schränke durchwühlt. Welche Gegenstände genau gestohlen wurden und in welchem Bereich sich der hierdurch entstandene Schaden bewegt, ist ebenfalls Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei der Polizei zu melden.

