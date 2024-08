POL-OG: Offenburg - Eingebrochen und verwüstet, gibt es Zeugen?

Offenburg-Windschläg, Willstätt (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt auf das Gelände zweier Sportvereine in Windschläg und Willstätt verschafft und haben jeweils einen Rasentraktor in ihren Besitz gebracht. In der Windschläger Straße sind die Eindringlinge durch ein Zugangstor auf das Areal eines Sportvereins ...

mehr