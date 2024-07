Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Haftbefehl gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern am Bahnhof in Offenburg einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen 40-jährigen Mann aus Moldau bestand ein Haftbefehl wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 331,50 Euro bezahlen und somit einen Gefängnisaufenthalt abwenden.

