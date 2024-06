BPOLI-OG: Gefälschte Dokumente in Kehl

Offenburg (ots) - Gestern Vormittag haben die Beamten der Bundespolizei am Offenburger Bahnhof einen gesuchten Straftäter festgenommen. Bei der Kontrolle eines ungarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Haftbefehl gesucht wurde. Da der 45-Jährige die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Rückfragen bitte an: ...

