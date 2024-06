Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vollstreckung von mehreren Haftbefehlen

Kehl/Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am gestrigen Tag drei Haftbefehle vollstreckt. Am Bahnhof in Kehl wurde gestern Morgen eine 41-jährige belgische Staatsangehörige festgenommen. Gegen die Dame bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Da sie die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie nach Abschluss der Maßnahmen zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. In der Nacht auf Freitag wurde ebenfalls am Bahnhof in Kehl ein Mann aus der Mongolei festgenommen. Gegen den 41-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl mit Waffen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 170 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Weiterhin kam es zu der Festnahme eines 28-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch. Er muss zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen in das Gefängnis.

