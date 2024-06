Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Iffezheim/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Iffezheim stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Der 48-Jährige war wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zur Festnahme ausgeschrieben. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1380,27 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Auch am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde ein gesuchter Straftäter festgenommen. Gegen einen 33-jährigen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz. Auch er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 673,50 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen.

