Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben in der vergangenen Nacht einen gesuchten Straftäter festgenommen. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke stellten die Beamten einen 60-jährigen georgischen Staatsangehörigen fest, welcher Insasse des Busses war. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 16 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

