BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl einen ägyptischen Staatsangehörigen und dieser konnte sich nicht ausweisen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung zeigte sich der 33-Jährige unkooperativ und versuchte mehrfach, die Beamten zu schlagen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Einreise entgegen eines Einreiseverbotes. Rückfragen bitte an: ...

