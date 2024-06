BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Iffezheim/Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Iffezheim stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Der 48-Jährige war wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zur Festnahme ausgeschrieben. Er konnte die fällige Geldstrafe in ...

