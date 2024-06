Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Haftbefehl und gestohlenem Handy unterwegs

Kehl (ots)

Bei einer Kontrolle heute Morgen am Bahnhof in Kehl haben Beamte der Bundespolizei ein gestohlenes Handy sichergestellt. Dieses hatte ein 25-jähriger algerischer Staatsangehöriger bei sich. Der rechtmäßige Besitzer hatte im August 2023 Anzeige erstattet, nachdem ihm das Handy entwendet wurde. Zur Herkunft des Smartphones machte der Mann keine Angaben. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten jedoch fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahl bestand. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen zur Verbüßung einer Jugendstrafe von einem Jahr in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell