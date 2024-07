Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Kehl/Ötigheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am vergangenen Samstag zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen georgischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl Europabrücke stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Die fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 59 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Eine weitere Festnahme erfolgte am Samstagabend am Bahnhof in Ötigheim. Gegen einen polnischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe für 21 Tage in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell