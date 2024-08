Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Feuerwerkskörper in Zigarettenautomat gezündet, Zeugen gesucht

Neuried, Ichenheim (ots)

Der Versuch von Unbekannten, zwischen Mittwoch und Donnerstag einen Zigarettenautomaten in der Straße "Auf der Alm" zu sprengen und an die darin befindliche Ware oder Geld zu gelangen, ist gescheitert. Die Unbekannten hatten offenbar mehrere Feuerwerkskörper in die Ausgabebox des Automaten gesteckt, gezündet und außerdem versucht, das Gerät gewaltsam aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten der/die Täter ihren Heimweg ohne Beute antreten. Der Automat war bei einer Überprüfung durch Beamte des Polizeipostens Neuried noch ordnungsgemäß verschlossen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07807 957990 bei der Polizei zu melden.

