POL-OG: Wagshurst - Diebstahl von Buntmetall

Zu erheblichen Sach- und Diebstahlsschäden an Gräbern kam es nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Friedhof in Wagshurst. An annähernd 40 Grabstätten wurden Kupfergegenstände von Grabstätten gestohlen. Es entstand mutmaßlich ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittler des Polizeireviers Achern-Oberkirch bitten um Hinweise unter der Rufnummer 07841 7066-0. /ag

