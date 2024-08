Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Zugeschlagen

Steinach (ots)

Zwei Leichtverletzte und Ermittlungen der Polizei sind die Folgen einer körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend. Gegen 22 Uhr sollen zwei Männer mit einem weißen Mercedes eine Unterkunft in der Hauptstraße angesteuert haben und anschließend unvermittelt zuerst auf einen 26-Jährigen und dann auf einen 38-Jährigen eingeschlagen haben. Nachdem mehrere Zeugen einschritten, ergriffen die beiden mutmaßlichen Angreifer die Flucht. Die beiden angegriffenen Männer wurden hierbei leicht verletzt. Ursächlich für den Vorfall dürfte ein vorangegangener verbaler Streit am Donnerstagvormittag gewesen sein. Beamte des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

