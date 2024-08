POL-OG: Rastatt - Mit Fahrrädern gestürzt

Rastatt, Wintersdorf (ots) - Bislang unbekannte Männer versuchten am frühen Montagmorgen kurz nach 4 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße aufzubrechen. Nachdem dies offensichtlich nicht gelang flüchteten die mindestens drei Männer, die mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet waren, in einem älteren grauen Ford C-Max. Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Mögliche ...

mehr