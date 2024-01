Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsätze für Hauptwache und Löschzug 1

Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Samstag wurden die Kollegen der Hauptwache um 11:25 Uhr in die Elberfelder Str. zu einer Ölspur gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, daß sich diese Spur durch mehrere Straßen im Innenstadtbereich zog. Auf einer Länge von ca. 2,5 km wurde sie mit Bindemittel abgestreut und das Streugut im Anschluss durch die Kehrmaschine der Technischen Betriebe aufgenommen. Die Einsatzdauer lag bei ca. 1,5 Stunden. Am Abend mussten die hauptamtlichen Kräfte sich noch Zugang zu einer Wohnung an der Kölner Str. verschaffen, um dem Rettungsdienst den Weg zu einer hilflosen Person frei zu machen. Der Bewohner hat es aus eigener Kraft nicht geschafft die Tür zu öffnen. Parallel dazu rückten 6 Kräfte des Löschzuges 1 mit einem Löschfahrzeug zur Aula Alte Geer aus, um die Brandsicherheitswache bei der Veranstaltung "Rock for Children", einem Benefizkonzert zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz EMMAUS, zu übernehmen. Ihren Einsatz konnten die Kameraden um 01:38 Uhr ohne besondere Vorkommnisse beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell