LPI-SHL: Unfallflucht - Parkplatz

Meiningen (ots) - An einem Restaurant in der Meininger Fußgängerzone wurde in der Nacht vom 10. zum 11.03.2023 die Überdachung der Außenplätze beschädigt. Bislang unbekannte Vandalen zerschnitten die Zeltbahnen und verursachten so erheblichen Sachschaden. Zu den Verursachern wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter 03693/591-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

