Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 23:30 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma einen ausgelösten Bewegungsmelder auf einem Gelände eines Reisemobilhändlers in der Franz-Kirrmeier-Straße. Im Rahmen der Absuche auf dem komplett umzäunten Gelände wurden die eingesetzten Beamten durch Bewohner eines angrenzenden, in der Straße Im Sterngarten ansässigen Einfamilienhauses angesprochen. Die Bewohner teilten den Polizisten mit, dass sie zuvor eine menschliche Silhouette vor ihrem Schlafzimmerfenster wahrgenommen hatten und kurz darauf, bei einem Blick aus dem Fenster, eine Person auf einem Fahrrad in Richtung der Sackgasse fahren sahen. Im Nahbereich wurden keine Personen mehr festgestellt. Anhand der Spurenlage wurde festgestellt, dass der unbekannte Täter vergeblich versuchte in das Einfamilienhaus einzudringen. Die Art und der Umfang der Spuren sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen in den Straßen Franz-Kirrmeier-Straße, Im Sterngarten oder Ziegelofenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell