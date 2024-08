Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Einbruch in Gaststätte, Hinweise erbeten

Durmersheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Montag gegen 3 Uhr beobachten, wie vier noch unbekannte männlichen Personen sich an einem Fenster einer Gaststätte in der Hauptstraße zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Fensterscheibe eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Dort brachen die Diebe einen Spielautomaten auf und entwendeten ein darin befindliches Geld. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Einbrecher wurden als schlank und schwarz gekleidet beschrieben. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief leider ohne Erfolg. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

