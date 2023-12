Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Festnahme von zwei Einbrechern während Tatbegehung

Pößneck (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, überführten aufmerksame Polizeibeamte zwei Einbrecher in Pößneck. Die Beamten fuhren Im Tümpfel entlang als sie in einem leerstehenden Haus, welches bereits am zurückliegenden Wochenende durch Unbekannte aufgesucht wurde, Personen und Taschenlampen bemerkten. Die bis dato Unbekannten konnten während ihres Fluchtversuchs gestellt und überwältigt werden- es handelte sich um zwei hinreichend Polizeibekannte im Alter von 37 und 41 Jahren. Die beiden nunmehr Beschuldigten wurden festgenommen und zur Schleizer Polizeidienststelle gebracht. Zum Zwecke der Spurensuche und -sicherung waren im Laufe des Vormittags Kollegen des Kriminaldauerdienstes sowie der Kriminaltechnik am besagten Haus im Einsatz. Mutmaßlich hatten die beiden Festgenommenen mehrere Gegenstände zum Abtransport bereitgelegt und wurden durch die Polizeibeamten überrascht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an, gegenwärtig finden noch Durchsuchungen sowie Absprachen mit der Staatsanwaltschaft hinsichtlich der weiteren Verfahrensweise statt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell