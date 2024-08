Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240822-2: Unbekannter raubte Geld von Fußgänger

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufmerksame Zeugin half Leichtverletztem - Zeugensuche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Mittwochnachmittag (21. August) einem Fußgänger (39) in Bergheim Geld geraubt haben soll. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der Täter sei etwa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und habe eine sportliche Statur sowie kurze dunkelbraune Haare. Zur Tatzeit habe er eine lange Hose getragen. Eine derzeit noch unbekannte Zeugin habe dem Leichtverletzten nach der Tat geholfen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen und bitten ebenfalls die noch unbekannte Zeugin sich zu melden.

Laut ersten Ermittlungen war der 39-Jährige im Bereich des Bahnhofs Quadrath-Ichendorf unterwegs und sei gegen 14.45 Uhr durch die Unterführung an der Frenser Straße und dem Auenweg in Richtung Kitschburger Straße gegangen. Dort sei ihm der Unbekannte entgegengekommen und habe ihn aufgefordert Wertsachen herauszugeben. Als der 39-Jährige der Aufforderung nicht nachgekommen sei, habe der Verdächtige ihm ins Gesicht geschlagen und ihn kurze Zeit später getreten. Der Geschädigte sei gestürzt und habe dem Täter Bargeld gegeben. Daraufhin sei der Räuber weggelaufen. Eine aufmerksame Zeugin habe dem Mann kurze Zeit später aufgeholfen, sei aber auch weggegangen.

Der 39-Jährige erstattete Anzeige bei einer Polizeiwache. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell