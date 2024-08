POL-REK: 240821-4: Ladesäulen für E-Fahrzeuge am Polizeigebäude in Bergheim offiziell eingeweiht

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Landrat Frank Rock, Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler und Dr. Stefan Röder (Geschäftsführer Stadtwerke Erft) und Ulrike Heimbüchel (Direktionsleiterin Zentrale Aufgaben) präsentieren neue E-Ladesäulen

Am Mittwochmittag (21. August) hat Landrat Frank Rock gemeinsam mit der Direktionsleiterin Zentrale Aufgaben der Polizei Rhein-Erft Kreis, Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler und Dr. Stefan Röder von den Stadtwerken Erft die sechs Ladenplätze auf dem Gelände der Polizei an der Sportparkstraße in Bergheim offiziell eingeweiht.

Von der neuen E-Ladeinfrastruktur profitieren nicht nur die Mitarbeitenden der Kreispolizeibehörde, auch für Besucher und Anwohner stehen Lademöglichkeiten zur Verfügung. Jede Station verfügt über eine Maximalleistung von 22 kW und kann mit einer üblichen Ladekarte oder auch spontan per Kreditkarte und Handy genutzt werden. (hw)

