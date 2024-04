Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Pocketbike gefunden

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Madamenweg, 17.03.2024, 18:00 Uhr

Unbekannter hinterlässt Pocketbike in Kleingarten

Am Abend des 17. März fand ein 56-jähriger Braunschweiger ein Pocketbike in seiner Gartenparzelle am Madamenweg und informierte die Polizei. Das Fahrzeug wurde von einer bislang unbekannten Person hinter der verschlossenen Gartenpforte abgelegt. Es befanden sich keine Kennzeichen oder Aufschriften an dem Fahrzeug. Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer oder anderen Personen, die Hinweise auf die Herkunft des Pocketbikes geben können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell