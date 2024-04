Polizei Braunschweig

POL-BS: Geschädigte gesucht: Versuchter Taschendiebstahl

Braunschweig (ots)

Bohlweg, 15.03.2024, 17:45 Uhr

Taschendiebstahl schlägt fehl - Polizei sucht nach der Geschädigten

Bereits Mitte März kam es an einem Freitagabend um kurz vor 18:00 Uhr zu einem versuchten Taschendiebstahl. Eine ca. 60-jährige Frau wurde vor einem Restaurant auf dem Bohlweg an der Ecke zur Straße "Damm" von zwei Frauen bedrängt. Dabei fiel die ihre auffällige türkisblaue Geldbörse zu Boden. Durch das Eingreifen von drei Jugendlichen, die sich in der Nähe befanden, konnte ein Diebstahl der Geldbörse durch die zwei Frauen jedoch verhindert werden. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den mutmaßlichen Diebinnen und der Geschädigten, entfernten sich alle Beteiligten vom Tatort. Die Zeugen folgten den Diebinnen anschließend, konnten einen weiteren Taschendiebstahl verhindern und der Polizei bei der späteren Festnahme der Frauen unterstützen.

Die Polizei leitete nach dem Hinweis der Zeugen ein Strafverfahren ein und sucht nun nach der Dame, deren Geldbörse zu entwenden versucht wurde. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115.

