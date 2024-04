POL-BS: Kontrolle des Feiertagsfahrverbots

Braunschweig (ots) - Schlossplatz, 30.03.2024, 16:50 Uhr Mitarbeiterin der Schlossarkaden bedroht Am Samstagabend erhielt eine Mitarbeiterin in den Schlossarkaden um kurz vor 17:00 Uhr einen Telefonanruf, in dem ein Mann drohte, dass er im Bereich des Schlosses Schüsse abgeben wolle. Sofort wurden sämtliche verfügbare Einsatzkräfte in die Innenstadt entsandt und der Bereich rund um das Schloss abgesperrt und ...

