Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Breslauer Ring/ Einbruch in Kellerraum

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Breslauer Ring in einen Kellerraum eingebrochen. Passiert ist das zwischen 12 Uhr am Montag (09.10.23) und 20.30 Uhr am Mittwoch (11.10.23). Wie die Täter in den Raum gelangten, ist derzeit nicht klar. Sie entwendeten unter anderem eine Waschmaschine und Werkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell