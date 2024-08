Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Einbruch in Vereinsheim

Lahr (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 16 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise Zugang in ein Vereinsheim in der Lotzbeckstraße. Durch ein Fenster gelangte der Dieb offenbar in das Innere eines Lagerraums. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem erheblichen Diebstahlschaden handelt es sich um gesammelte Spenden für ein soziales Projekt im Ausland. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

/ph

