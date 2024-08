Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Verkehrsunfall

Bietigheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der Verlängerung der Rheinstraße in Fahrtrichtung Elchesheim zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhren zwei Männer im Alter von 26 und 38 Jahren mit einem Roller nach links gegen die Gesteinsbrocken und entledigten sich nach dem Unfall des Kraftrades. Anschließend humpelten die beiden Verletzten in Richtung Bietigheim, wo sie von einer Streifenbesatzung angetroffen wurden. Die alkoholisierten Männer behaupteten zunächst, dass sie von einem Roller angefahren wurden, der nun flüchtig sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Roller am Unfallort seit Mai als gestohlen gemeldet ist. Aufgrund der Spurenlage haben die Zweiradfahrer den Unfall offenbar selbstverschuldet. Sie wurden nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell