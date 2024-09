Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekries

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Geld aus Wohnung gestohlen

Einen größeren Bargeldbetrag hat ein bislang Unbekannter am Montagnachmittag aus einer Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße gestohlen. Wie der Unbekannte sich Zutritt zu den Räumen verschafft hat, ist bislang unklar. Im Zeitraum zwischen 12.15 und 15.30 Uhr entwendete der Täter das Geld, welches zum Kauf eines Fahrzeugs erst kurz zuvor vom Eigentümer abgehoben wurde. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und geht davon aus, dass der Täter im persönlichen Umfeld des Geschädigten zu suchen sein dürfte.

Friedrichshafen

Pedale verwechselt - Unfall

Weil er beim Einparken offenbar das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, verursachte ein 78-jähriger Pkw-Lenker am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Siemensstraße einen Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Der Mann prallte auf insgesamt zwei auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge und beschädigte diese nicht unerheblich.

Friedrichshafen

Nach Verkehrsunfall verletzt

Mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste eine 59-jährige Pedelec-Lenkerin, nachdem sie am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr im Zeisigweg mit einem Bus kollidiert war. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Bus gerade im Begriff, die Radlerin ordnungsgemäß zu überholen, als diese aus bislang nicht geklärtem Grund unvermittelt nach links zog und gegen das Fahrzeug prallte. Hierdurch stürzte sie und verletzte sich. Ihr Fahrradhelm fuhr zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Kopf, sondern im Fahrradkorb mit.

Tettnang

Ausgebremst und Angegriffen

Eigenen Angaben zufolge von dem Fahrer einer schwarzen Mercedes-C-Klasse angegriffen wurden zwei Insassen eines Firmenfahrzeugs am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr auf der L 333 in Walchesreute. Der Unbekannte sei dem Wagen der Männer zunächst mit seinem Pkw gefolgt und habe wiederholt versucht, ihn auszubremsen. In Walchesreute sei der Mann schließlich mit seinem Mercedes bewusst auf den Firmenwagen aufgefahren und habe diesen hinten touchiert. Danach habe er einen Baseballschläger aus seinem Pkw geholt und sei in drohender Weise auf die beiden Geschädigten zugekommen, woraufhin sie in Richtung Friedrichshafen die Flucht ergriffen. Die Personalien des Tatverdächtigen sind der Polizei bekannt, diese ermittelt nun unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versucht, die Hintergründe der Tat zu klären.

Meckenbeuren-Kehlen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und einen Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 20.15 auf der Hirschlatter Straße gefordert. Die 22-jährige Lenkerin eines VW übersah an der Einmündung in die K 7725 von Kehlen kommend einen von links nahenden, vorfahrtsberechtigten Traktor und kollidierte mit diesem. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Meckenbeuren

Zwei Verletzte und drei beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und drei beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtsachschaden von über 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr auf der Ravensburger Straße. Der 53-jährige Fahrer eines Lkw fuhr aus bislang nicht geklärtem Grund auf zwei an der roten Ampel haltende Pkw auf und schob diese ineinander. Durch den Aufprall verletzte sich der 59-jährige Fahrer des mittleren Fahrzeugs, eines Ford, am Kopf, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der 53-jährige Lenker des vorderen Fahrzeugs, eines Fiat, blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Zur Versorgung der Verletzten war neben dem Rettungsdienst auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers am Unfallort im Einsatz. Der Lkw und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Immenstaad

In Schnellimbiss eingebrochen

In einen Schnellimbiss in der Hauptstraße hat ein unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich durch ein Fenster Zutritt zum Verkaufsraum und versuchte hier, die Kasse aufzubrechen, was misslang. Letztlich verließ der Einbrecher die Örtlichkeit mit lediglich zwei Dosen eines Energydrinks. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07545/1700.

Owingen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Seine Fahrt nach einer Kollision unbeirrt fortgesetzt hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er am Montagabend gegen 19.30 Uhr im Ortsgebiet in einen vorfahrtsberechtigten Pkw geprallt war. Den Angaben des 40-jährigen Geschädigten zufolge sei er mit seinem Hyundai auf der Hauptstraße in Richtung Ernatsreute unterwegs gewesen, als der Unbekannte mit seinem Pkw unvermittelt aus dem Schmidtengässle ausfuhr und seitlich gegen den Hyundai stieß. Danach sei der Verursacher ohne anzuhalten nach links in Richtung Ortsmitte davongefahren. Am Hyundai wird der entstandene Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen neueren dunklen Mercedes mit Stufen- oder Coupé-Heck gehandelt haben. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

