Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Hakenkreuz auf Fahrbahn

Ein unbekannter Täter hat beim Parkplatz an der Einmündung der Straße "Hochgesträß" in die B 463 jüngst einen beleidigenden Schriftzug und ein Hakenkreuz auf die Fahrbahn gesprüht. Die Schmiererei wurde am Dienstagnachmittag festgestellt, es ist nicht bekannt, in welchem Zeitraum diese dort aufgebracht wurde. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Urheberschaft unter Tel. 07571/104-0.

Gammertingen

Unerlaubt geangelt

Wegen Fischwilderei ermittelt der Polizeiposten Gammertingen und sucht Zeugen. Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr hatte der zuständige Berechtigte in der Europastraße einen Angler festgestellt, der dort offenbar ohne Erlaubnis fischte. Als er den Mann darauf ansprach, flüchtete dieser und ließ seinen Rucksack zurück, in dem sich bereits eine frisch gefangene Forelle befand. Der Mann wird als ca. 175 cm groß und schlank, mit indischem Aussehen und einem Schnauzbart beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine braune Hose und ein graues Oberteil. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Unbekannten werden unter Tel. 07574/921687 erbeten.

Scheer

Auf Rohbaudach festgesessen

Durch die Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden musste ein 16-jähriger Jugendlicher am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in der Jakobstaler Straße. Er war zuvor offenbar mit Freunden auf das Dach eines im Rohbau befindlichen Gebäudes geklettert, woraufhin von einem Zeugen die Polizei verständigt wurde. Als diese eintraf, gab der 16-Jährige an, nicht mehr selbständig herunterzukommen, während seine beiden Freude bereits das Weite gesucht hätten. Um ihn gefahrlos vom etwa 14 Meter hohen Dach zurück auf den Erdboden zu bekommen, wurde schließlich die Feuerwehr alarmiert, welche den Jugendlichen mittels Drehleiter rettete. Nachdem auch das zunächst geflüchtete Duo wieder zurückkehrte und sich reumütig zeigte, wurden letztlich alle Beteiligten in die Obhut der Eltern übergeben.

Mengen

Unter Drogeneinwirkung gefahren

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 35-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am frühen Dienstagabend in Mengen kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten auffällige Verdachtsmomente festgestellt hatten, bestätigte ein Vortest einen vorangegangenen Konsum von THC. Der 35-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung nun über den Fortgang des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird. Im Fall eines positiven Untersuchungsergebnisses muss der Mann mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt.

Mengen

Erneut Diesel abgeschlaucht

Erneut wurde an einem abgestellten Lkw in Mengen Diesel abgeschlaucht. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Meßkircher Straße auf einem Firmengelände der Kraftstoff aus dem Tank gesaugt. Um welche Menge es sich genau handelte, ist nicht bekannt, es werden etwa 70 Liter vermutet. Bereits in der vergangenen Woche wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Lkw an der Ablachhalle rund 150 Liter Diesel auf dieselbe Art entwendet (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5869150). Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07572/5071 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

