Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Hund von Auto überfahren - Polizei sucht Fahrer

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am frühen Montagnachmittag auf dem Hellweg unterwegs war - und einen Hund erfasst hat. Der Hund wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Hund gegen 14 Uhr plötzlich - in der Nähe der B235/Wittener Straße - auf die Fahrbahn. Der beteiligte Autofahrer hielt an und stieg kurz aus, fuhr dann aber weiter. Seine Personalien sind nicht bekannt, deshalb wird wegen "Unfallflucht" ermittelt. Beschreibung des Fahrers: etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,85m groß, dunkle kurze Haare, braune kurze Hose, grünes Oberteil. Das Auto konnte nicht näher beschrieben werden. Wer Hinweise zu dem Fahrer oder dem Unfall geben kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

