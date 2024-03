Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wasserrohrbruch vorgetäuscht und Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen: Hinweise auf Trickdieb erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Das Opfer eines dreisten Trickdiebs wurde am gestrigen Montagmorgen eine Seniorin in ihrer Wohnung im Kirchweg in Kassel. Ein unbekannter Mann hatte sich gegen 10:30 Uhr als Mitarbeiter einer Baufirma vorgestellt und glaubhaft angegeben, dass er einem Wasserrohrbruch in dem Mehrfamilienhaus auf den Grund gehen müsse. Die betagte Frau gewährte dem Unbekannten daraufhin Zutritt zu ihrer Wohnung, wo sie seinen Instruktionen folgend das Wasser in der Küche sowie im Bad laufen ließ. Die Ablenkung der Bewohnerin nutzte der vermeintliche Handwerker, um zunächst unbemerkt Bargeld zu stehlen. Nachdem der Unbekannte gegangen war, stellte das Opfer den Diebstahl mehrerer Geldscheine aus dem Schlafzimmer und der Küche fest.

Hinweise auf Trickdieb erbeten

Der Trickdieb wird folgendermaßen beschrieben:

- Ca. 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, kurze dunkle Haare, trug schwarz-graue Kleidung, die einer Uniform ähnelte, sprach akzentfrei Deutsch

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo. Zeugen, die gestern verdächtige Personen im Bereich Kirchweg/Hentzestraße gesehen haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Tipps der Polizei

Um sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

