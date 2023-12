Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 29-Jähriger bunkert knapp ein Kilogramm Drogen in seiner Wohnung; Rentner auf Straße ausgeraubt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 29-Jähriger bunkert knapp ein Kilogramm Drogen in seiner Wohnung - Offenbach

(cb) Polizeibeamte stellten bei einem 29 Jahre alten Mann aus Offenbach am Sonntag bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung etwa ein Kilogramm Marihuana sicher. Vorausgegangen war eine Verkehrskontrolle wegen Verdachts eines Geschwindigkeitsverstoßes, gegen 12 Uhr, im Bischofsheimer Weg. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Offenbacher wohl nicht nur zu schnell, sondern offensichtlich ohne Führerschein auf seinem Roller unterwegs war. Zudem soll er unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein. Bei der durchgeführten Personenkontrolle konnten 20 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen an. In den Wohnräumen wurden, unter Einsatz eines Drogenspürhundes, knapp ein Kilogramm Marihuana sowie szenetypische Verpackungsmaterialien aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige musste für weitere Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Anschließend wurde er nach Hause entlassen. Auf den 29-jährigen Mann kommen nun mehrere Strafverfahren zu, unter anderem wegen Illegalem Handel von Cannabis in nicht geringer Menge.

2. Zeugensuche nach Raub auf Wettbüro - Obertshausen

(jm) Zwei dunkel gekleidete sowie maskierte Räuber haben am frühen Montagmorgen ein Wettbüro in der Seligenstädter Straße überfallen. Gegen 1.45 Uhr betraten die etwa 1,70 und 1,80 Meter großen Männer die Räumlichkeiten und forderte einen Angestellten unter Vorhalt von Schusswaffen zur Herausgabe von Bargeld auf. Hierbei wurde der Mitarbeiter laut eigenen Angaben auch körperlich angegangen und fiel zu Boden. Letztlich nahmen die Unbekannten Bargeld mit und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Angestellte wurde bei dem Vorfall verletzt und stand zudem unter Schock. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Glimmende Zigarette in Mülleimer löst Brandmelder aus - Obertshausen

(cb) Eine noch glimmende Zigarette löste vermutlich einen Brand am Sonntagabend in einem ausgebauten Kellerraum eines Wohnhauses am Karlsplatz aus. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 41 Jahre alter Obertshäuser, gegen 23 Uhr, einen Aschenbecher in einen Mülleimer im Keller geleert und dadurch einen Brand ausgelöst haben. Durch den Brand wiederum wurde der Rauchmelder aktiviert und alarmierte einen Anwohner des Hauses, dieser verständigte die Feuerwehr. Alle Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Der schwelende Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Den durch das Feuer entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

4. Unfallflucht mit hohem Schaden - Polizei bittet um Hinweise - Mühlheim

(jm) Wer am späten Samstagvormittag auf der Ludwigstraße (50er-Hausnummern) unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben, die sich zwischen 11 und 13.15 Uhr ereignet hat. Ein Unbekannter befuhr die Ludwigstraße und verlor aus nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß mit einem in Höhe der Hausnummer 53 geparkten VW Golf zusammen. Anschließend stieg der Verursacher ersten Angaben zufolge kurz aus und fuhr anschließend über die Jahnstraße davon. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kombi mit auffälligem Dach gehandelt haben. Der Fahrer trug graue Handwerkerkleidung. Am Golf entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Mehrere Heranwachsende prügeln sich - Rodgau

(cb) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, im Bereich der Kleiststraße und Kästnerstraße ereignet haben soll. Mehrere Anrufer hatten über Notruf der Polizei mitgeteilt, dass sich zwischen zehn und 30 Heranwachsende prügeln würden. Beim Eintreffen der Polizei waren die mutmaßlichen Beteiligten bereits in verschiedene Richtungen geflüchtet. Ersten Erkenntnissen nach kam es zwischen zwei Heranwachsenden aus Rodgau zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf mehrere Freunde der Kontrahenten hinzukamen und es dann zwischen beiden Gruppen in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Mehrere Personen wurden hierbei im Gesicht und am Kopf verletzt. Ein 20-jähriger aus Rödermark musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Im Zuge der Ermittlungen konnten mehrere Beteiligte ermittelt und identifiziert werden. Die Ermittlungen zu weiteren beteiligten Personen und den Hintergründen dauern noch an.

6. Rentner auf Straße ausgeraubt - Neu-Isenburg

(jm) Ein Rentner wurde am Freitagabend auf der Hermannstraße Opfer eines Straßenraubes. Gegen 18.30 Uhr war der Fußgänger aus Neu-Isenburg in Höhe der 50er-Hausnummer unterwegs, als ihm zwei Männer begegneten. Sie hielten ihn fest und stahlen aus seiner Jackentasche Bargeld sowie Bankkarten. Anschließend schubsten sie den Neu-Isenburger, sodass dieser zu Boden fiel. Hierbei verletzte er sich an der Hand. Die Täter stiegen in einen weißen Wagen ein, dessen Fahrer wohl bereits am Fahrbahnrand wartete. Zu den zwei Unbekannten und deren Fahrer liegen bislang keine Beschreibungen vor. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Tätertrio unter der Rufnummer 069 8098-1234

7. 19-Jähriger bei mutmaßlichem Fahrraddiebstahl ertappt/Polizei sucht Besitzer - Langen

Wir bitten um Beachtung der Pressemitteilung des Präsidium Südhessen:

Durch einen Zeugen wurde am Samstagmorgen (02.12.), gegen 8.30 Uhr, am Bahnhof ein junger Mann dabei beobachtet, als er offenbar versuchte, mittels des zuvor an dem E-Bike entnommenen Sattels samt Sattelstange das Fahrradschloss des Rades aufzuhebeln. Alarmierte Beamte der Polizeistation Langen trafen anschließend einen 19- jährigen Verdächtigen aus dem Kreis Groß-Gerau am Tatort an. Der junge Mann äußerte, dass es sich um sein Fahrrad handeln würde, konnte dies aber bislang nicht glaubhaft belegen. Das Fahrrad wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von den Ordnungshütern an Ort und Stelle belassen, weil es nach wie vor gesichert war. Die Polizei sucht nun für den Fortgang der Ermittlungen den möglicherweise rechtmäßigen Besitzer. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein graues Rad der Marke "Steppenwolf", Modell: Transterra E 7.1. Der Eigentümer oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden deshalb gebeten sich unter der Rufnummer 06142-6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

8. Fenster aufgehebelt - Dreieich/Götzenhain

(jm) Das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Frühlingsstraße (10er-Hausnummern) haben Einbrecher am Sonntagabend aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Gegen 19.20 Uhr beobachte ein Anwohner zwei etwa 1,80 Meter große sowie schlanke Männer, die das Grundstück in Richtung Friedhof verließen und stellte im Anschluss den Einbruch fest. Das Duo war dunkel gekleidet und trug jeweils eine Mütze oder eine Kapuze. Noch ist unklar, ob die Täter auch Beute gemacht haben. Die Kripo in Offenbach sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

9. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben? -Dreieich/Sprendlingen

(jm) Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer am Freitagmorgen in der Frankfurter Straße vor einer Schule sucht die Polizei den flüchtigen Radfahrer sowie einen noch unbekannten Zeugen. Gegen 9.30 Uhr stießen ein 16 bis 17 Jahre alter, etwa 1,70 Meter großer sowie schlanker Radfahrer sowie ein VW Golf, der von einer 20-Jährigen gelenkt wurde, im Bereich eines Kreisverkehrs zusammen. Der dunkel gekleidete Zweiradfahrer mit roter Mütze setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine 21-jährige Golf-Insassin klagte nach der Kollision über Nackenschmerzen. Der Schaden am VW wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere einen ganz bestimmten, der den Unfall beobachtet haben soll, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

10. Offenbar betrunken und berauscht mit dem Auto über eine Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet - Egelsbach

(cb) Ein 18-jähriger Mann aus Egelsbach soll am Samstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, in der Darmstädter Landstraße (220er Hausnummern) über eine dortige Verkehrsinsel gefahren sein und dabei zwei Verkehrsschilder beschädigt haben. Bei dem Unfall wurde das Verursacherfahrzeug so massiv beschädigt, dass mehrere Fahrzeugteile abrissen und über die Fahrbahn verteilt liegen blieben. Ohne sich um den verursachten Schaden oder um sein rauchendes Fahrzeug zu kümmern, fuhr der mutmaßliche Verursacher mit erhöhter Geschwindigkeit an seine Anschrift in die Egelsbacher Innenstadt. Dort konnte er durch die hinzugerufene Polizei sofort gestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille zudem schlug auch ein Urintest positiv auf Betäubungsmittel an. Der junge Mann wurde zwecks Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Sein Fahrzeug erlitt durch den Unfall Totalschaden. Auf den 18-jährigen Egelsbacher kommt nun, unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die Polizei in Langen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Offenbach, 04.12.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

