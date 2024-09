Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbrecher kommt durch geöffnetes Fenster

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Bückelsberg ist am Sonntagabend eingebrochen worden, während der Bewohner zu Hause war. Der oder die unbekannten Einbrecher nutzten ein zum Lüften geöffnetes Fenster, um in das Schlafzimmer einzubrechen. Der Bewohner bekam von der Tat nichts mit, er war währenddessen in einem anderen Raum. Erst als er zurück ins Schlafzimmer wollte, bemerkte er den Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell