POL-RE: Recklinghausen: Versuchter Raub auf Kiosk

Recklinghausen (ots) - Am heutigen Morgen suchte die Polizei eine 48-Jährige im Bereich Haltern am See. Die Frau verlies am gestrigen Abend die gemeinsame Wohnung und wurde am heutigen Morgen durch ihren Ehemann als vermisst gemeldet. Nach erfolgreicher Suche wurde sie im Bereich Haltern Sythen aufgefunden. Nach ärztlicher Begutachtung konnte die Frau in die Obhut ...

