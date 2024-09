Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 21-Jähriger schwer verletzt - Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Recklinghausen und der Staatsanwaltschaft Essen:

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen 18-Jährigen aus Dorsten festgenommen. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Er soll einen 21-jährigen Mann aus Dorsten am Mittwochabend schwer verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Tatverdächtigte den 21-jährigen Mann nach vorheriger Provokation unvermittelt mit einem Messer an. Der 18-jährige konnte noch am gleichen Abend ermittelt werden, am darauffolgenden Nachmittag wurde er festgenommen.

Heute wurde der 18-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5853285

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell