Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Püttlingen (ots)

Am Montagvormittag, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Senftenberger Platz. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher parkte mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke aus und beschädigte hierbei einen braunen Opel Adam. Anschließend flüchte der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu melden.

