Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Vermisste nach erfolgreicher Suche wohlbehalten aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen suchte die Polizei eine 48-Jährige im Bereich Haltern am See. Die Frau verlies am gestrigen Abend die gemeinsame Wohnung und wurde am heutigen Morgen durch ihren Ehemann als vermisst gemeldet. Nach erfolgreicher Suche wurde sie im Bereich Haltern Sythen aufgefunden. Nach ärztlicher Begutachtung konnte die Frau in die Obhut ihres Ehemanns übergeben werden.

Da zu der Frau telefonischer Kontakt bestand, sie aber nicht mitteilen konnte wo sie sich befand, wurde für die Suche eine Drohne und ein Hubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell