Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann attackiert

Nachdem ein 55-Jähriger angibt, am Montag gegen 15 Uhr von Unbekannten attackiert worden zu sein, ermittelt der Polizeiposten Immenstaad wegen Körperverletzung. Die drei Männer hätten zunächst Steine gegen das Anwesen des 55-Jährigen geworfen. Als er seine Gegenüber auffordert, dies zu unterlassen, sollen sie ihm einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt und die Flucht ergriffen haben. Der leicht Verletzte beschriebt die Angreifer als etwa 20 Jahre alt, schlank und etwa 175 - 180cm groß. Sie seien schwarzhaarig und mutmaßlich südländischer Herkunft gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mauer beschmiert

Ein unbekannter Schmierfink hat zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen die Gartenmauer entlang der Klosterstraße mit weißer Farbe besprüht. Wie hoch der Sachschaden durch die etwa 3,5 Meter lange, nicht entzifferbare Schmiererei ausfällt, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet und anschließen die Flucht ergriffen hat ein Unbekannter in der Ailinger Straße. Der Eigentümer des Wagens fand seinen am hinteren rechten Radkasten beschädigten Citroen am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr auf dem Parkplatz vor seinem Haus vor. Hinweise zum Verursacher, der den Pkw mutmaßlich bei einem missglückten Parkmanöver touchiert hatte, nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein - Fahrer bleib mit Fahrzeug liegen

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Auto zwischen Biggenmoos und Obereisenbach stehen geblieben und muss nun mit diversen Anzeigen rechnen. Verkehrsteilnehmer hatten den augenscheinlich verunfallten Wagen am Straßenrand gemeldet. Gegenüber den Polizisten gab der desorientierte Mann an, dass ihm auf dem Weg zum Tierarzt das Benzin ausgegangen sei. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach dem Vortest, der positiv auf THC reagierte, musste der 34-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Leichte Verletzungen hat sich ein 17 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall im Bereich der Straße "Zum Weller" zugezogen. Der Jugendliche verlor beim Linksabbiegen aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, touchierte den Bordstein und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Motorrad aus Schuppen gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag die Eingangstüre zu einem Holzschuppen in der Straße "Oberes Ried" aufgebrochen und ein Motorrad daraus gestohlen. Bei der entwendeten Maschine handelt es sich um eine schwarze BMW R 75/5 im Wert von rund 7.000 Euro. Personen, die zwischen 22.30 Uhr und 8.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Motorrades geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

Hagnau

Einbruch in Gasthof

Einbrecher haben sich am Dienstag zwischen zwei und drei Uhr mutmaßlich über den Haupteingang Zutritt zu einem Gasthof in der Straße "Am Sonnenbühl" verschafft. Im Rezeptionsbereich zerstörten die Einbrecher den Tresen mit brachialer Gewalt und stahlen unter anderem den Tresor. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat mit einer Serie weiterer Einbrüche entlang der Bundesstraße in Verbindung steht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 zu melden.

