POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss auf Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Am heutigen Samstag fanden im Stadtgebiet drei Versammlungen unter freiem Himmel statt. Gegen 10 Uhr startete in der Riesenstraße am Kugelbrunnen ein Aufzug des Netzwerk Queer in KL, an dem ca. 30 Personen teilnahmen. Die Wegstrecke führte die Versammlungsteilnehmer von der Riesenstraße ...

mehr