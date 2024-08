Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß mit 16-Jähriger - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Wilhelmstraße/Goethestraße ist am Dienstagnachmittag eine 16-Jährige aus Gladbeck verletzt worden. Die Jugendliche war auf einem E-Scooter auf der Wilhelmstraße in Richtung Markplatz/Horster Straße unterwegs. Als sie gegen 15.25 Uhr die Goethestraße an der Ampel überqueren wollte, wurde sie von einem Auto angefahren, das gerade rechts abbog. Der Fahrer hielt - auch nach dem Unfall - nicht an. Weil sich die Jugendliche das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 74-Jähriger aus Gladbeck, schnell ermittelt werden. Der Vorwurf: Unfallflucht mit Personenschaden. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

