Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Geschubst und bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr im Bereich der Königstraße unterwegs waren und Angaben zu einem Vorfall machen können. Ein 50-jähriger Mann aus Recklinghausen kam zur Wache und gab an, zuvor von zwei Radfahrern attackiert und beraubt worden zu sein. Demnach wurde er zunächst von einem Radfahrer geschubst, so dass er zu Boden stürzte. Anschließend habe ein weiterer Radfahrer die Tasche des 50-Jährigen an sich genommen und gestohlen. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt. Die Radfahrer sollen in Richtung Schimmelsheider Weg geflüchtet sein, beide auf einem "klapprigen Fahrrad". Einer war mit einer kurzen Hose und T-Shirt bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall selbst und/oder zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

