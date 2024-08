Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen :Fotofahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet mit Hilfe von Fotos nach einem Computerbetrug um Zeugenhinweise.

Die Tatverdächtigen entwendeten in einem Supermarkt auf der Rudolf-Diesel-Straße (Datteln) eine EC-Karte einer 59-Jährigen aus Datteln.

Kurze Zeit später hoben sie unter anderem an einem Geldautomaten in Recklinghausen Suderwich Bargeld ab. Auch in Gelsenkirchen waren die Tatverdächtigen unterwegs.

Weitere Informationen und Fotos der Männer finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/144463

Hinweise werden unter der 0800/2361 111 entgegengenommen.

