POL-RE: Recklinghausen/Herten: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zum 16. Juni des laufendes Jahres kam es in einem leerstehenden Hotel- und Restaurantgebäude an der Dorstener Straße zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ermittler des Fachkommissariats für Brandermittlungen gehen von Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf etwa 100000 Euro geschätzt. Die bisherigen Ermittlungen ...

mehr