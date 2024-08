Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Ermittlungen wegen Brandstiftung - 5000 Euro ausgelobt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zum 16. Juni des laufendes Jahres kam es in einem leerstehenden Hotel- und Restaurantgebäude an der Dorstener Straße zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ermittler des Fachkommissariats für Brandermittlungen gehen von Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf etwa 100000 Euro geschätzt. Die bisherigen Ermittlungen haben noch keinen konkreten Tatverdacht ergeben.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Schadenhergangs und Ermittlung des Täters führt, hat die Versicherung einen Betrag in Höhe von 5000 Euro im Wege einer Auslobung zur Verfügung gestellt. Bei mehreren Hinweisgebern wird dieser Betrag nach freiem Ermessen aufgeteilt.

