Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Zeugenaufruf der Wasserschutzpolizei in Brake

Brake/Oberhammelwarden (ots)

Am Dienstag, 06.08.2024, gegen ca. 16:30 Uhr, ist es nach Zeugenaussagen zu einer Strandüberspülung an der Weser im Bereich des Sandstrandes Oberhammelwarden gekommen. Ein Zeugin meldete sich bei der Wasserschutzpolizei in Brake und teilte mit, dass ein Seeschiff, welches in Richtung Bremen fuhr, so starke Wellen verursacht hatte, dass der Strandbereich ihren Angaben zufolge bis zu 20 Meter überspült worden war. Badegäste und Strandbesucher mussten kurzfristig den Bereich verlassen.

Die Wasserschutzpolizei in Brake bittet nun Augenzeugen des Vorfalles sich zu melden. Falls Sie Videoaufnahmen oder Bilder davon gemacht haben sollten, können Sie diese ebenfalls auf der Dienststelle vorzeigen.

Die Dienststelle der Wasserschutzpolizei in Brake finden Sie in der Harrier Str. 2, 26919 Brake Tel.: 04401 70758-15

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell